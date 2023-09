Yaratilan – La creatura | il Frankenstein in chiave turca arriva su Netflix

Leggi su optimagazine

(Di sabato 30 settembre 2023) Un avventuroso studente di medicina, durante il periodo finale dell’impero ottomano, si interroga su cosa ci sia dopo la morte. L’inquietante– Laapproderà sua partire dal prossimo 20 ottobre. Si tratta si un dramma fantasy-horror, un riadattamento indidi Mary Shelley, ambientato agli inizi del Novecento. La serie, diretta da Ça?an Irmak (Mio padre e mio figlio), narra la storia di Ziya che, in seguito al suo incontro col geniale collega Ihsan, decide di tentare l’esperimento proibito, partendo da un’antica iscrizione che hanno provato a decifrare. La loro iniziativa potrebbe scatenare il caos. Nella Istanbul ottomana uno studente ricorre a metodi non testati per finire il lavoro di uno scienziato spregiudicato vittima ...