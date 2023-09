WWE | Si punta tutto su NXT | c’è grande soddisfazione tra i dirigenti

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 30 settembre 2023) La WWE sembra estremamente soddisfatta del recente andamento degli ascolti di NXT. Fightful Select ha parlato con diverse fonti della WWE, le quali hanno riferito che di recente c’è stataattenzione verso numeri degli ascolti di NXT il martedì sera. Sembra che proprio per alimentare questi numeri sono stati inviati ad NXT diversi membri importanti del main roster come il Judgment Day, Becky Lynch e altri. E’ il momento di fare all in su NXT Fonti della WWE hanno affermato che il motivo di questo sforzo è di natura finanziaria: la WWE vuole aumentare il numero di telespettatori il martedì per ottenere un buon accordo televisivo. La WWE non vuole semplicemente mostrare che gli ascolti di NXT sono buoni ma che potenzialmente può farli crescere ancora. L’idea della dirigenza è che lievi modifiche possono aumentare gli ascolti. In questo momento ...