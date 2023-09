WWE NXT No Mercy 2023 – Preview

(Di sabato 30 settembre 2023) Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuovaqui sulle nostre pagine. E’ ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo di Noche si terrà dalla Mechanics Bank Arena di Bakersfield, California. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. I i ONE ON ONE MATCH Becky Lynch (c) vs Tiffany Stratton for the WWE NXT Women’s Championship Becky Lynch metterà in palio il suo NXT Women’s Title in un Extreme Rules Match contro la ex campionessa e detentrice della cintura. Dietro allo stesso incontro direi che la costruzione è più che buona e un rematch è una cosa più che doverosa. Avere un match senza regole dà un qualcosa in più al medesimo secondo me. Difficilmente posso però vedere una superstar del calibro di Becky perdere subito in un regno titolato appena iniziato. ...

Winner: Becky Lynch. Un incontro che metterà a confronto un veterano della WWE come Baron Corbin e l'ex NXT Champion Bron Breaker. Penso che questo match potrebbe rivelarsi la vera sorpresa di tutto l'evento. La WWE ha pubblicato un bellissimo filmato per celebrare NXT No Mercy che andrà in scena questa sera, 30 settembre 2023, in formato Premium Live Event, con una card che promette benissimo.