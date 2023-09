Weekend dal sapore estivo | torna il caldo anomalo

Leggi su agi

(Di sabato 30 settembre 2023) AGI - Bel tempo in Italia, con condizioni meteo asciutte e soleggiate, e temperature simil-estive. La situazione sinottica evidenzia un possente campo d'alta pressione di matrice africana, che in queste ore sta espandendo il suo dominio sulla Penisola Iberica. Questo - spiega il Centro meteo italiano - garantirà condizioni di tempo stabile sull'Europa occidentale e sulla nostra penisola. Ancora qualche nota di instabilità sarà possibile solo sulle regioni meridionali, grazie a una debole circolazione fresca in quota sullo Ionio e questo darà adito a qualche fenomeno temporalesco nel corso delle ore pomeridiane. Ma nel fine settimana, che segna il passaggio tra settembre e ottobre, il possente anticiclone africano sovrasterà l'Europa e il Mediterraneo occidentale. In Italia, le temperature saliranno anche di 4-6 gradi sopra la media stagionale. Da segnalare che lo zero termico sulle ...