Waalwijk-Ajax interrotta nel finale | scontro shock | preoccupazione per il portiere Vaessen

Leggi su sportface

(Di sabato 30 settembre 2023) La sfida di Eredivisie traè statanelsul punteggio di 3-2 per i lancieri. Tanta paura per unodi gioco che ha visto cadere rovinosamente a terra ildei padroni di casaprivo di sensi. Il giocatore è stato subito soccorso dai medici. Sono stati anche usati dei teli per la privacy del calciatore, mentre veniva soccorso. Le squadrs sono anche rientrate negli spogliatoi. Seguiranno aggiornamenti. Jetzt geht es nicht mehr um Fußball: Etienne, Torwart von RKCist bei einem Zweikampf mit einem-Stürmer zu Boden gegangen und schwebt offenbar in Lebensgefahr. #rkcaja pic.twitter.com/Uax1mW8Uid — oranjefussball (@oranjefussball) September 30, ...