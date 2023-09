Voto in Slovacchia | exit poll | in testa partito pro Ue 20 - 23 | 5%

(Di sabato 30 settembre 2023) su Tg. La7.it - Sono usciti i primi dati relativi alle elezioni parlamentari in, molto importanti per l'Unione Europea, dato che il piccolo Paese, che conta meno di sei ...

La7.it - Sono usciti i primi dati relativi alle elezioni parlamentari in, molto importanti per l'Unione Europea, dato che il piccolo Paese, che conta meno di sei milioni di abitanti , ...Notte di attesa a Bratislava, ma anche in molte cancellerie europee, per apprendere dagli exit poll come sono andate le elezioni parlamentari anticipate in, un Paese dell'Europa orientale con soli 4,3 milioni di elettori ma che potrebbe creare un esecutivo contrario all'invio di altre armi all'Ucraina sotto attacco russo. Anche se i sondaggi ...

Sono usciti i primi dati relativi alle elezioni parlamentari in Slovacchia, molto importanti per l'Unione Europea, dato che il piccolo Paese, che conta meno di sei milioni di abitanti, sembra essere ...Il partito dell’europarlamentare Simecka avrebbe vinto le elezioni parlamentari; seconda per pochi punti la formazione dell’ex premier Fico, contrario all’invio di armi in Ucraina ...