Volley | Italia in testa al Preolimpico con il Brasile | la nuova classifica | due pass per Parigi 2024

(Di sabato 30 settembre 2023) L’ha esordito con una vittoria aldimaschile, incominciato oggi a Rio de Janeiro. I Campioni del Mondo hanno sconfitto la Repubblica Ceca per 3-1, riuscendo a rimontare dopo un primo set complicato. La nostra Nazionale ha faticato a scrollarsi di dosso un avversario risultato particolarmente rognoso e insidioso. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno conquistato un successo importante nel round robin a otto squadre che mette in palio dueper le Olimpiadi di. L’si è così issata inalla Pool A, agganciando ilche nel pomeriggio aveva liquidato il poco quotato Qatar con un secco 3-0 (25-16; 25-19; 26-24), rimontando da 19-22 nel terzo set contro un avversario che sulla carta ...

L’Italia batte 3-1 la Repubblica Ceca con tanta, tanta sofferenza ma era da mettere in conto perchè quasi tutti i top team provenienti dall’Europeo ...

L’Italia batte 3-1 la Repubblica Ceca con tanta, tanta sofferenza ma era da mettere in conto perchè quasi tutti i top team provenienti dall’Europeo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA Italia-Repubblica Ceca 3-1 PROGRAMMA ITALIA-QATAR: QUANDO SI GIOCA LA PROSSIMA PARTITA LE pagelle ...

Rio de Janeiro – Una pesante vittoria all’esordio al Preolimpico di Volley in svolgimento a Rio de Janeiro in Brasile. l’Italia batte la Repubblica ...

Esordio vincente per l'di pallavolo a Rio de Janeiro, dove gli azzurri di De Giorgi (campioni del mondo e reduci dall'argento agli ultimi Europei) hanno superato 3 - 1 inrimonta (24 - 26, 25 - 18, 25 - 22, 25 - 19) ...Falsa è la partenza, dolce il finale del primo impegno del Preolimpico da parte dell'maschile di. Ma che contro la Repubblica Ceca non sarebbe stata una passeggiata, Fefè De Giorgi in qualche modo se le sentiva: il 3 - 1 finale ottenuto dalla nazionale vice campione d'...

Italia-Repubblica Ceca 3-1, rivivi la diretta: esordio ok nel Preolimpico per gli azzurri del volley Corriere dello Sport

LIVE Italia-Repubblica Ceca, Preolimpico volley in DIRETTA: inizia il cammino verso Parigi 2024 OA Sport

Falsa è la partenza, dolce il finale del primo impegno del Preolimpico da parte dell’Italia maschile di volley. Ma che contro la Repubblica Ceca non sarebbe stata una passeggiata, Fefè De Giorgi in ...L’Italia batte 3-1 la Repubblica Ceca con tanta, tanta sofferenza ma era da mettere in conto perchè quasi tutti i top team provenienti dall’Europeo oggi hanno faticato, compresa la Polonia che ha vint ...