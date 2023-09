Volete il male dell' Italia Crosetto smaschera le manovre della sinistra

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 settembre 2023) Guidotuona sullo spread e difende il governo. Il ministroa Difesa è intervenuto su X, l'ex Twitter, per mandare un segnale di compattezza e dare serenità agli elettori di centrodestra: «In molti stanno tifando a favore di un rialzoo spread o un downgrade da partee agenzie di rating per poter mettere in discussione il Governo e stravolgere, nuovamente, la volontà popolare. Si augurano ilsperando di strappare un po' di potere per sé». Anche Maurizio Gasparri, parlando con i giornalisti a Paestum durante la festa di Forza, ha risposto a una domanda su ipotesi di governo tecnico legato alle fibrillazioni generate sul mercato dalla manovra: «Questo governo andrà avanti fino al 2027, vincerà le ...