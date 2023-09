Vite al limite | la rinascita di Holly | uno dei casi più emozionanti del programma

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 30 settembre 2023) Grazie aalè diventata la persona che sognava di essere ormai da diverso tempo. Stenterete davvero a riconoscerla! Dalla clinica di Houston del Dottor Nowzaradan sono passate davvero tantissime persone nel corso degli anni. C’è stato chi, consapevole delle proprie condizioni, si è impegnato con tutto se stesso per non rimanere più in balia del proprio corpo e delle calorie ingurgitate ormai in maniera del tutto meccanica e chi, invece, pur provandoci con tutte le proprie forze non è riuscito a fare quel salto necessario per abbandonare la propria comfort zone fatta di bibite gassate, hamburger, torte al cioccolato e patatine. Pernon è stato per nulla semplice perdere peso – (Foto YouTube @tlc) – Grantennistoscana.itAttenzione però: tutti i partecipanti dial ...