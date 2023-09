(Di sabato 30 settembre 2023) In un contesto sociale travagliato, emerge spesso l'affermazione che "dovremmo ricominciare dalla" come soluzione a crimini e disordini sociali. L'articolo .

Spazio Donna, questa mattina non parteciperà al consiglio comunale aperto, a Marsala, sulladi genere. In una nota viene spiegato perchè. Non lo faremo, dopo una attenta riflessione, .... ...... si tende a dare la prima responsabilità alla mancanza di educazione di famiglia e. ... Forza Milan! PORNO E- Dopo Caivano è stato chiesto di non usarenei film porno... quanti ...

Violenza a scuola, alunno spara in classe con la pistola giocattolo e colpisce un docente. La preside: “Sarà punito, certe cose non devono accadere” Orizzonte Scuola

Violenza a scuola, il punto di vista de L’Espresso: “Ci si dimentica che i fondi a disposizione sono ridicoli e i docenti piegati” Orizzonte Scuola

Spazio Donna, questa mattina non parteciperà al consiglio comunale aperto, a Marsala, sulla violenza di genere.Due giorni di lutto cittadino. Le bandiere sono issate a mezz’asta, annullate ieri e oggi tutte le manifestazioni pubbliche. Cinema e teatro restano chiusi. Solo silenzio, indignazione e cordoglio a C ...