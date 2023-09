VIDEO MotoGP | Marco Bezzecchi cade ad alta velocità nelle prime fasi della Q2

(Di sabato 30 settembre 2023)si tiene stretta la sua quarta posizione conquistata al termine delle qualifiche del Gran Premio del Giappone, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul tracciato denominato Twin Ring di Motegi, infatti, il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha vissuto una Q2 quanto mai complicata. Nel suo primo giro vero e proprio, infatti, il pilota romagnolo è finito violentemente al tappeto. Al momento di imboccare la piega di curva 12, infatti, il vincitore del Gran Premio d’India ha perso il controllosua Ducati, finendo rovinosamente nella ghiaia giapponese. Al termine di diverse capriole, il “Bezz” è stato in grado di uscire dal tracciato sulle proprie gambe, ma la manche si è complicata in maniera notevole. La pole position, alla fine, è andata a Jorge Martin che è stato in grado di piazzare un ...

Il programma del round del Portogallo LIVE su Sky SportVenerdì 29 settembre 11:25 - ...25 - SuperSport Gara 2 15 - Superbike Gara 2 PLAYLISTPLAYLIST

Quartararo, caduta ad alta velocità nelle pre-qualifiche di Motegi. VIDEO Sky Sport

MotoGP: Nel giro di lancio il pilota di VR46 perde l'anteriore ad altissima velocità e fa davvero un brutto volo nella ghiaia. Per fortuna dopo è potuto tornare al box per poi qualificarsi 4° ...Jorge Martin si piazza in pole sulla griglia di partenza nel gran premio MotoGp del Giappone, davanti a Francesco Bagnaia e a Jack Miller. Quarta posizione per Marco Bezzecchi, mentre solo sesto Fabio ...