VIDEO | John Cena affronta Dominik Mysterio nel dark match post Smackdown

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 30 settembre 2023)potrebbe aver adottato un ruolo da part-timer negli ultimi sei anni, ma ora sta vivendo il periodo più lungo della sua parentesi in WWE. Questa settimana, ad esempio, è stato protagonista a. A telecamere spente Dopo la messa in onda dello show blu, il rapper di Boston è stato sfidato eto dasul ring. Ilsi è concluso con la vittoria del leader dellation. Per la cronaca, bisognerà aspettare per vedere see LA Knight riusciranno a sconfiggere Solo Sikoa e Jimmy Uso nel tag teamdi Fastlane della prossima settimana, visto che i fan sono sicuramente entusiasti dell’evento. Ecco ildel...