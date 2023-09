Victor Osimhen | nessuno meglio di lui in trasferta | a Lecce vuole cancellare la macchia di Bologna

(Di sabato 30 settembre 2023) Chiudere col sorriso la settimana più turbolenta da quando è a Napoli.ha le idee chiare nel giorno del match contro ilal ‘Via del Mare’. Tutto è nato atra il rigore sbagliato e il cambio mal digerito. Poi un primo chiarimento e il nuovo caso legato al video TikTok giudicato offensivo. Al ‘Maradona’ contro l’Udineseha prima lasciato il rigore a Zielinski e ha poi realizzato una delle reti del match. Per chiudere il caso serve un’altra prova convincente e Garcia non aspetta altro. D’altronde i numeri sono incoraggianti. Dall’inizio del 2023,ha segnato in13 dei suoi 21 gol totali in Serie A.nell’anno solare ha fattonei maggiori cinque ...

Caso, Ministro dello Sport nigeriano - Il caso che per giorni ha tenuto banco in casa Napoli riguardante il video su TikTok con protagonista, è rimbalzato anche in tutto il mondo fino ad arrivare nella terra natale del bomber partenopeo, ovvero la Nigeria. Nel paese africano, infatti, è sceso in campo addirittura il governo,...Commenta per primoha grande mercato all'estero. Per l'attaccante nigeriano, a gennaio, sono pronti a muoversi Chelsea e Al Hilal.

L'agente di Victor Osimhen furioso con il Napoli per questo video pubblicato su TikTok La7

Il video pubblicato sui social del Napoli che prende in giro Osimhen Corriere TV

Dove Vedere il match di Serie A tra Lecce-Napoli in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR.Il rapporto tra Napoli e Osimhen si è complicato a causa di alcuni video pubblicati dal club che non erano dei più felici. Il club ha chiarito di non aver mai voluto offendere o prendere in giro il su ...