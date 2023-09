Vicenza | nausea e vomito dopo il pranzo a scuola | 30 persone finiscono in ospedale

Tutti, racconta il Giornale di, hanno lamentato gli stessi sintomi: malessere,e vomito. In serata, intorno alle 21, sono iniziate le telefonate tra i genitori degli studenti, che ...e vomito hanno colpito alunni e docenti dopo il pranzo consumato nella mensa scolastica. ... Lo segnala Il Giornale di. Nove bambini fra i 5 e i 10 anni e una ragazza di 14 anni sono stati ...

Vicenza, nausea e vomito dopo la scuola: trenta persone in ... Fanpage.it

Vicenza, nausea e vomito dopo il pranzo a scuola: 30 persone ... Open

Stessi sintomi anche in altre venti persone tra docenti e studenti. Gli alunni in ospedale hanno tra i 5 e i 14 anni. Tra le ipotesi, un'intossicazione alimentare causata da un cibo consumato in mensa ...Nausea e vomito hanno colpito alunni e docenti dopo il pranzo ... La mensa, con menu fisso per alunni e docenti, si trova ora al centro dell’attenzione. Lo segnala Il Giornale di Vicenza. Nove bambini ...