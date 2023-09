Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 settembre 2023)DEL 30 SETTEMBREORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE NEL QUADRANTE SUD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CITTA’; E A GUIDONIA E’ IN CORSO LA 44ESIMA EDIZIONE DELLA RYDER CUP. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22 SONO CHIUSE AL TRANSITO VIA DI MARCO SIMONE, TRA VIA BELLEGRA E VIA PALOMBARESE NELLE DUE DIREZIONI, E LA STESSA PALOMBARESE DA VIA PARCO AZZURRO A VIA MARCO SIMONE SOLO IN DIREZIONE DEL GOLF CLUB. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA ...