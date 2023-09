Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2023 ore 18 | 30

(Di sabato 30 settembre 2023)DEL 30 SETTEMBREORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE NEL QUADRANTE SUD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CITTA’; CIRCONE SOSTENUTA ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA VIA BRACCIANESE, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI. DA GIANGUIDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2023 ore 11:30 RomaDailyNews