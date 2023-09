Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 settembre 2023)DEL 30 SETTEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE, AL MOMENTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SUL TRATTO URBANOD ELLA A24, DOVE PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; PER GLI EVENTI SUL TERRITORIO, A MARINO E’ INIZIATA DA IERI L’ATTESISSIMA SAGRA DELL’UVA CHE SI CHIUDERA’ LUNEDI’ 2 OTTOBRE CON IL CONCERTO DEI “THE KOLORS”. ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLE PRINCIPALI VIE E PIAZZE INTERESSATE DALL’EVENTO, CON POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCONE DOVUTI AL NOTEVOLE AFFLUSSO PREVISTO; E ACRESCE L’ATTESA PER IL CONCERTO DI CLAUDIO BAGLIONI CHE SI ...