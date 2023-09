Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 settembre 2023)DEL 30 SETTEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA SULLA A1-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CON VEICOLO RIBALTATO CI SONO CODE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE; CIRCONE REGOLARE, PER ILR ESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; E A GUIDONIA E’ IN CORSO LA 44ESIMA EDIZIONE DELLA RYDER CUP, LA PIU’ PRESTIGIOSA COMPETIZIONE DI GOLF CHE SI SVOLGE PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA. RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE AL TRANSITO VIA DI MARCO SIMONE,TRA VIA BELLEGRA E VIA PALOMBARESE NELLE DUE DIREZIONI, E LA STESSA PALOMBARESE DA VIA PARCO AZZURRO A VIA MARCO SIMONE SOLO IN DIREZIONE DEL GOLF CLUB. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...