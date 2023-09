Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 settembre 2023)DEL 30 SETTEMBREORE 11.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA: CODE PER 6 KM SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO NEI DUE SENSI DI MARCIA. DUE INCIDENTI SULLA NOMENTANA CON CONSEGUENTI CODE A TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI E PROSEGUENDO A SANT’ALESSANDRO VERSO IL RACCORDO SULLA SALARIA FILE TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO IN DIREIZONE PASSO CORESE CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’APPIA E LA TUSCOLANA. FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA ...