Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2023 ore 10 | 30

(Di sabato 30 settembre 2023)DEL 30 SETTEMBREORE 10.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIANO I PRIMI DISAGI AL TRAFFICO MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA SALARIA FILE TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO IN DIREIZONE PASSO CORESE. DUE INCIDENTI SULLA NOMENTANA CON CONSEGUENTI CODE A TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI E PROSEGUENDO A SANT’ALESSANDRO VERSO IL RACCORDO. RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO NEI DUE SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO A SUD, SULLA NETTUNENSE, CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’APPIA E LA ...

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Napoli: Ceprano; in uscita per chi proviene da: Ferentino. 0 shares...la progettazione dei 'Lavori di messa in sicurezza del porto di Marsala e dello studio di... costituito dalle ditte Modimar, Technital, Modimar Project, React e IG&P con sede ache ha ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2023 ore 07:30 RomaDailyNews