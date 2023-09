Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 settembre 2023)DEL 30 SETTEMBREORE 9.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO CHE CONTINUA A SCORRERE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. POSSIBILI DISAGI NELLA ZONA DI MARCO SIMONE A GUIDONIA DOVE E’ IN CORSO LA 44ESIMA EDIZIONE DELLA RYDER CUP, LA PIU’ PRESTIGIOSA COMPETIZIONE DI GOLF OSPITATA PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA. RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE AL TRANSITO, VIA DI MARCO SIMONE TRA VIA BELLEGRA E VIA PALOMBARESE NELLE DUE DIREZIONI E VIA PALOMBARESE DA VIA PARCO AZZURRO A VIA MARCO SIMONE SOLO IN DIREZIONE DEL GOLF CLUB. TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E SUI NOSTRI CANALI SOCIAL DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A PIU’ TARDI Servizio ...