Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2023 ore 08 | 30

(Di sabato 30 settembre 2023)DEL 30 SETTEMBREORE 8.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO CHE SI MANTIENE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DI FINE SETTIMANA UNO SGUARDO AGLI EVENTI: “NOTTE VERDE” A CECCANO; A PARTIRE DALLE ORE 18 IN PIAZZA BERARDI, STREET FOOD, MUSICA E SPETTACOLI PER SALUTARE LA STAGIONE ESTIVA. PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLA ZONA INTERESSATA DALL’EVENTO. INIZIATA IERI A MARINO L’ATTESISSIMA SAGRA DELL’UVA CHE SI CHIUDERA’ LUNEDI’ 2 OTTOBRE CON IL CONCERTO DEI “THE KOLORS”. PREVISTI DISAGI AL TRAFFICO , SOPRATTUTTO A PARTIRE DALLA TARDA MATTINATA DI OGGI. CRESCE L’ATTESA PER IL CONCERTO DI CLAUDIO BAGLIONI A. IL CANTANTENO, SI ESIBIRA’ QUESTA SERA AL FORO ITALICO A PARTIRE DALLE ORE ...