(Di sabato 30 settembre 2023) Per tutta l’estate si è letto e discusso del ritorno in Rai di Pino Insegno. Per questo motivo questa settimana tutti gli occhi erano puntati sul conduttore, che è tornato al timone de Ilin(ma questa volta su Rai Due). Il debutto però non è stato dei migliori, il programma già al terzo giorno di messa in onda è scivolato sotto il 2% di share. Secondo La Presse iRai dovrebbero intervenire presto per cercare di sistemare la situazione. L’intervento deiRai: l’indiscrezione di LaPresse. “Idella Rai, a quanto apprende LaPresse, stanno pensando a interventi editoriali sul programma ‘Ilin’ condotto da Pino Insegno,i pochi ascolti registrati nella prima settimana in onda. Interventi che comunque ...

... il primo, positivo, per i clamorosi dati di ascolto che hanno incoronato il quiz di1 condotto ... Il secondo, se non negativo perlomeno di maggiore incertezza, per la scelta deidella rete ...Al momento, a turbare i sonni deic'è infatti già il poco riuscito cambio di guardia tra ... il programma di Max Giusti, proposto in prima serata su2 il lunedì, è inchiodato al 3,6% di ...

Pino Insegno continua a fare ascolti bassi, vertici Rai pronti a intervenire Il Fatto Quotidiano

Vertici Rai intervengono dopo il flop de Il Mercante in Fiera Biccy

La Rai è l'operatore che ha la maggiore quota di ricavi del settore ... Per la televisione pubblica si tratta di una novità: per anni, e fino al 2020, ai vertici del Sic c'è stata Comcast con Sky, ma ...Barbara D'Urso ricompare in Mediaset, la presenza inaspettata della conduttrice napoletana e il gesto che potrebbe non piacere ...