(Di sabato 30 settembre 2023) Maxpotrebbe avere il colore rossonel suo futuro. Tutti i tifosi sono già pronti ad impazzire nell’eventualità La Formula 1 è uno sport che raramente lascia spazio a delle sorprese. Spesso la forza delle macchina gioca un ruolo fondamentale sul risultato di ogni gara, se poi ad una macchina già molto forte si aggiunge uno dei piloti più forti di sempre il risultato è praticamente già scritto. Negli ultimi anni ciò è praticamente accaduto: la Red Bull ha dimostrato di essere per distacco il team più forte e per di più nella scuderia è presente un pilota del calibro di Max. L’olandese si è preso ogni cosa nel giro di pochi anni e adesso, con la consapevolezza di essere il più forte, frantuma record su record e ogni giorno che passa sembra avere sempre più fame di vittorie. Al momento si sta assistendo al ...

Un GP del Giappone trionfale per Max Verstappen e la Red Bull : vittoria di Max e titolo Costruttori alla scuderia di Milton Keynes, nel giorno in ...

La Red Bull e Max Verstappen sono tornati alla ribalta in Giappone . Max Verstappen ha avuto un Gran Premio facile da vince re, sufficiente per ...

Lo ha affermato l'olandese Max Verstappen Continua a leggere su Tg. La7.it - Un'altra stagione da record per la Red Bull . Un altro trionfo per ...

Credo che questo sia il motivo per cui ha fatto questi commenti su Checo ', queste le sue paroletestata messicana Esto '. La frase incriminata L'ultimo attacco - irricevibile per forma e ...... che lo ha portato al contatto con Kevin Magnussen al tornantino e al conseguente ritiro per dannisua RB19. Stagione finora 'immacolata' anche sul fronte ritiri per Max: il campione ...

Verstappen alla Ferrari: l’ammissione manda in estasi i tifosi Rompipallone

Verstappen vince in Giappone, alla Red Bull il mondiale costruttori AGI - Agenzia Italia

"Quello in Giappone è stato il Gran Premio che ha dato la conferma ancora una volta di quanto sia forte Max Verstappen, dopo la ‘botta’ presa a Singapore si vedeva che era molto arrabbiato. A Suzuka ...È l'enigma della stagione 2023. Il crollo di Sergio Perez è materia di analisti, psicologi e quant'altro. Per la prima volta, il messicano ha parlato della crisi che lo ...