Vendola contro il deposito Gnl | ' Brindisi già troppo sacrificata | basta sfregiare il suo volto'

A volte ritornano. E le sparano non grosse, ma grossissime. Iperboliche. Irreali. Grottesche e in definitiva ridicole. Ad essere ritornato ...

BRINDISI - L'ex governatore della Puglia, Nichi, alla vigilia della manifestazione organizzata oggi a Brindisiil deposito costiero di Gnl di Edison, si espone pubblicamentequesto progetto. Alle 18 le organizzazioni ...Io penso che lo sviluppola democrazia non sia mai una buona cosa, soprattutto quando ... Di NichiShare this on WhatsApp

Vendola contro il deposito Gnl: "Brindisi già troppo sacrificata, basta ... BrindisiOggi

Vendola contro Decaro, da sinistra la sfida al Pd per le europee La Repubblica

SI sta valutando l’ipotesi di una discesa in campo dell’ex governatore, che però sta aspettando la sentenza d’appello nel processo sull’ex Ilva ..."La cultura ci salverà", o forse no. Sperando che venga compresa limportanza e la piacevolezza dell'evento e l'inutilità, estetica e morale, del gesto, laugurio è che queste inciviltà vengano curate, ...