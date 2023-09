Veleno | la recensione del quarto cortometraggio Netflix di Wes Anderson

(Di sabato 30 settembre 2023) Il film:, 2023. Regia: Wes. Cast: Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley, Ralph Fiennes. Genere: Commedia, Grottesco. Durata: 17 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su. Trama: In questo popolare racconto di Roald Dahl, un uomo trova un serpenteso addormentato nel suo letto. Sabato 30 settembre ha debuttato suiled ultimoscritto e diretto da Wese tratto da uno dei racconti meno noti del famossimo scrittore di romanzi per l’infanzia e l’adolescenza Roald Dahl, con il quale il cineasta statunitense già aveva avuto a che fare nel lontano 2009 con la trasposizione di Fantastic Mr.Fox. Il titolo delche ...

SCORE: 7,00di Marco Rumori per musicadalpalco.com ( Clicca per leggere l'intero articolo ) LA SCALETTA Scaletta Severodonetsk Signorina Mani AvantiNon si esce vivi dagli anni '80 ...Scaletta Severodonetsk Signorina Mani AvantiNon si esce vivi dagli anni '80 Bungee Jumping Milano con la peste Lo sposo sulla torta Quello che non c'è Ballata per la mia piccola iena La ...

Recensione: Steven Wilson - The Harmony Codex ImpattoSonoro

L’antidoto. Ovvero il libro con cui Vera Gheno individua 15 veleni che circolano in rete (e relativi antidoti) Tech Princess

Diavolo di uno Steven Wilson. Proprio quando sembrava che fosse diventato un poppettaro, seppur colto, e i suoi dischi hanno cominciato a entrare nelle Top 10, propinandoci canzoni dal gusto un po’ ...La recensione di Ice cold: il caso Jessica Wongso, il cruento docufilm Netflix è una discesa inesorabile nel dubbio giudiziario ...