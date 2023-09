Vela | domani a Bari il XVII Trofeo Pino Carabellese

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 30 settembre 2023) Sono una cinquantina i giovani atleti pugliesi a cui se ne sommano un paio provenienti da Reggio Calabria che domenica 1° ottobre scenderanno in acqua per il”. Evento come sempre fortemente voluto dalla famiglia e organizzato dal Circolo della, valido come settima e ultima tappa del campionato zonale juniores e meeting per i cadetti di classe Optimist., il CVvuole difendere il titolo regionale Sedici gli atleti del CVche si schiereranno in acqua per sfidare gli avversari e mantenere a casa il titolo di campione regionale 2023. Un risultato non troppo lontano dalla realtà considerate le ultime prestazioni degli atleti baresi ...