Vaticano | il Papa nomina 21 nuovi vescovi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023)Francesco ha tenuto un Concistoro ordinario sul sagrato della Basilica di San Pietro in cui ha ordinato 21cardinali. I porporati hanno ricevuto l'imposizione della berretta, l'anello e l'assegnazione del Titolo. Isono Robert Francis Prevost, Prefetto del Dicastero per i; Claudio Gugerotti, Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali; Víctor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede; Emil Paul Tscherrig, Nunzio Apostolico; Christophe Louis Yves Georges Pierre, Nunzio Apostolico; Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme; Stephen Brislin, Arcivescovo di Città del Capo; Ángel Sixto Rossi, Arcivescovo di Córdoba in Argentina; Luis José Rueda Aparicio, Arcivescovo di Bogotá; Grzegorz Rys, Arcivescovo di Lódz; Stephen Ameyu Martin ...