Varriale | “Chi ha già celebrato il ‘De Profundis’ dei Campioni d’Italia ha parlato troppo presto”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 30 settembre 2023) Il giornalista Enricosi è soffermato sulla vittoria del Napoli contro il Lecce, secondo poker degli azzurri dopo l’Udinese. Il Napoli continua a stupire il pubblico calcistico con una vittoria travolgente anche contro il Lecce, conquistando così il secondo poker consecutivo dopo quello ottenuto contro l’Udinese. Dopo aver sconfitto l’Udinese al Maradona con quattro gol netti, la squadra guidata da Rudi Garcia ha asfaltato anche il Lecce, mantenendo la porta di Alex Meret inviolata. Un gol dei padroni di casa è stato annullato per un tocco di mano, e il portiere friulano ha evitato un grave errore, fortunatamente senza conseguenze., con un post tagliente su Twitter, ha risposto alle critiche che erano state fatte alla squadra azzurra in seguito alle difficoltà incontrate in campo: “Grande vittoria del Napoli che domina il Lecce. In ...