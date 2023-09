Valanga di avvisi del Fisco in arrivo | chi rischia di restare a piedi subito

(Di sabato 30 settembre 2023) Ilmette nel mirino le auto. Via alla notifiche per i predei fermi amministrativi sui veicoli. Come riporta Italia Oggi, unadiin queste ore sta arrivando nella cassette delle lettere di milioni di contribuenti. Questi, precisiamolo, fanno parte del pacchetto di alert che è fuori dalla rottamazione. Per saldare quanto dovuto all'Erario e dunque mettere il veicolo al riparo dal blocco amministrativo, il singolo contibuente avrà a disposzione trenta giorni per pagare. Nel caso in cui non si dovesse provvedere al pagamento, allora scatterebbe il fermo del veicolo. Di fatto ildopo aver completato la fase di controllo sulle istanze di rottamazione, sta inviando tutti gliche non sono compresi nelle domande per una ...

