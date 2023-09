USA preoccupati per la mobilitazione militare serba vicino al Kosovo

(Di sabato 30 settembre 2023) Gli USA sonoper la grandeal. Laè iniziata dopo che sono scoppiati violenti scontro in un monastero nel nord del. USAper laGli USA hanno chiesto alla Serbia di ritirare le sue forze dal confine con il. Belgrado ha

Investi in azionicon Freedom24. Senza commissioni per 30 giorni* Fai trading su oltre 40.000 ... Alcuni analisti invece no,per la struttura economica degli Stati Uniti, con un debito ...... che sta comunque per archiviare un mese negativo, con gli investitoriper la ... Inoltre, sono aumentate meno delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione neglinell'ultima ...

Blinken, Usa preoccupati, Azerbaijan fermi le ostilità - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Kosovo, «la Serbia ammassa truppe al confine»: l’allarme degli Usa Corriere della Sera

(Adnkronos) - "Lo Speaker ha fatto un accordo terribile, per mantenere il suo posto è disposto a fare cose che credo sappia siano in contrasto con il processo costituzionale". Così Joe Biden accusa il ...L'S&P500 è sceso a seguito della lettura dei tassi d'interesse, sulla scia di un pessimismo generale. Cosa aspettarsi adesso dall'indice statunitense