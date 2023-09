Usa | Camera approva proposta McCarthy per evitare lo shutdown - Nella legge non ci sono fondi per l' Ucraina

Tajani: 'Rispetto anche dagli avversari' A rendere omaggio a Napolitano è arrivato in Senato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha ...

(Adnkronos) – "Lo Speaker ha fatto un accordo terribile , per mantenere il suo posto è disposto a fare cose che credo sappia siano in contrasto con ...

(Adnkronos) – “Lo Speaker ha fatto un accordo terribile , per mantenere il suo posto è disposto a fare cose che credo sappia siano in contrasto con ...

Il testo, prima di passare alla firma del presidente Biden, deve essere approvato anche dal Senato, dove i democratici hanno una maggioranza di un solo seggio. La proposta è stata approvata tra ...La legge, approvata dalladel Congresso, evita lo shutdown per quarantacinque giorni. Nel testo non sono stati inseriti gli aiuti all'Ucraina. Adesso scatta una corsa contro il tempo: ...

Usa a poche ore dallo shutdown: l’ala destra repubblicana affossa l’intesa Il Sole 24 ORE

USA, la Camera approva la legge che evita lo shutdown RSI.ch Informazione

Nella legge tampone presentata dallo speaker repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, e votata a larga maggioranza dai democratici non ci sono gli aiuti all'Ucraina. Questo era un punto critico per ...La Camera degli Stati Uniti ha approvato la proposta per evitare ... Secondo fonti dell'amministrazione Usa, sarebbe stato proprio il presidente Joe Biden a chiedere ai suoi di sostenere la legge ...