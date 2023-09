Uomini e Donne | tutta la verità su una corteggiatrice

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 30 settembre 2023) Fedez in ospedale, Giulia Salemi lo difende da alcuni commenti negativi degli hatersOriana torna dal suo amore Daniele, i gesti notturni che fanno gioire i fan della coppiaFedez ha subito: asportazione della maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino, unasi espone e rivela quello che il tronista aveva già intuito: le sue parole, SILVIA SMASCHERA BEATRIZ- Nuovo appuntamento con il programma di Maria De Filippi,, che regala grandi emozioni e lascia i telespettatori sognare ad occhi aperti. Quello che è accaduto nelle scorse puntate è stato un momento imprevedibile: un uomo per due, ma questa volta non c’é lotta, perché ancora ...