Uomini e Donne | storico ex tronista contro Sossio Aruta | “È un defic*nte | uno sfig*to | ha bisogno dell’insegnante di sostegno”

Leggi su isaechia

(Di sabato 30 settembre 2023) Nelle scorse settimaneha rilasciato un’intervista dove ha ripercorso tutte le sue esperienze televisive. Nel parlare di Campioni – Il sogno, reality show incentrato sul calcio, l’ex cavaliere del Trono over diha sparato a zeroalcuni suoi ex compagni di squadra. Alcuni di questi, secondo, venivano mandati in campo da mister Ciccio Graziani senza nemmeno sapere giocare. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi aveva citato, fra gli altri, anche Giorgio Alfieri,e amato exdel programma di Canale 5. Dichiarazioni che non sono affatto piaciute a Giorgio, il quale interpellato da FanPage.it, non le ha di certo mandate a dire al suo ex collega, affermando che l’uomo “ha ...