Uomini e Donne | Giorgio Alfieri svela in che rapporti è rimasto con Martina Luciani e sull figlia Asia | “Fare tv? A 20 anni ti rovina”

Leggi su isaechia

(Di sabato 30 settembre 2023) Nei giorni scorsi, uno dei più amati tronisti diha rilasciato una lunga intervista a FanPage. Lo storico volto del fortunato dating show di Maria De Filippi oltre a parlare del suo ex collega Sossio Aruta, ha raccontato come sono attualmente icon la sua ex corteggiatrice, nonché scelta. Dalla loro relazione, non lunghissima, ma molto intensa e romantica, è nata una bellissima bambina,e pagine del web magazine,ha confessato che non vorrebbe mai che suaentrasse nel mondo della tv: Non glielo consiglio minimamente, ma lo sconsiglio anche a tutti gli adolescenti, ai pretendenti al trono. Sconsiglio vivamente qualsiasi ...