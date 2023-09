Uniti per Pozzuoli rilancia suoi obiettivi e formalizza cariche politiche

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 30 settembre 2023) La lista fondata da Filippo Monaco per la città flegrea in appoggio al Governo cittadino a guida di Luigi Manzoni si da’ una organizzazione interna Il movimento “per” si da’ una struttura ed un organico.per, sin dalla sua nascita, si è distinto per la sua dedizione alla comunità e ha una volontà sempre più determinata di lavorare incessantemente per il benessere dei cittadini. Il percorso di crescita della lista e il sostegno costante della popolazione ha portato, isostenitori a decidere di andare oltre il semplice movimento di simpatizzanti e di trovare insieme, con un preciso organico, momenti di confronto e aggregazione costruttivi. Inoltre in questo particolare periodo storico così particolare, con il bradisismo che ha ricominciato a farsi sentire, riteniamo ...