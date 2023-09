(Di sabato 30 settembre 2023) Il 20 settembre 2023, la Gazzetta Ufficiale europea ha dato il via libera alla tanto attesa2023/1791 . Questo provvedimento, parte integrante del pacchetto Fit ...

In una recente intervista a Fightful, Cody Rhodes ha parlato del periodo che ha preceduto il suo ritorno in WWE, a WrestleMania 38, e del suo ...

Demiral è sempre più lontano dall’Atalanta. Decisione netta da parte del club e di Gasperini prima di un’amichevole in programma. ESCLUSIONE – ...

Manca ormai meno di un mese alla nuova edizione del Grande Fratello . Un’ edizione che segnerà un vero e proprio punto di rottura con quella andata in ...

Un quadro comune di misure per promuovere l’efficienza Energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi in materia di ...

Un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica e consente ulteriori ...... nell'ambito del prossimo disegno di legge di Bilancio, per ilal cuneo fiscale sul lavoro ... il saldo obiettivo implica una correzione di 3,8 miliardi di euro rispetto all'indebitamento...

Tagli capelli donna alla moda Marie Claire

Un taglio netto ai consumi: la nuova Direttiva Ue sull’Efficienza Energetica QuiFinanza

Un quadro comune di misure per promuovere l’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica e consente ulteriori ...La relazione al Parlamento sulla Nadef. Le risorse saranno utilizzate per il taglio al cuneo fiscale, il sostegno alle famiglie e alla genitorialità ...