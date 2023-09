Un cardinale ‘bergogliano’ diventerà Papa dopo Bergoglio? Le mosse di Francesco | il calcolo delle probabilità e la variabile conclave

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Unbergogliano successore di? Neldel 2005, convocatola morte di san Giovanni Paolo II, i cardinali elettori erano 115. Di essi, soltanto due avevano ricevuto la berretta rossa da san Paolo VI: William Wakefield Baum nel 1976 e Joseph Ratzinger nel 1977. Tutti gli altri avevano ricevuto la porpora da Wojtyla. Per ilsarebbe stato quasi impossibile che un porporato montiniano fosse eletto da un Collegio cardinalizio quasi totalmente wojtyliano. Eppure, al quarto scrutinio ci fu la fumata bianca per Ratzinger che, come è noto, scelse il nome di Benedetto XVI. Con il nono concistoro del suo pontificato per la nomina di nuovi cardinali, il 30 settembre 2023,ha ...