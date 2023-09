Un campione del mondo per il Monza | l' ultimo colpaccio del condor-Galliani

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Aveva contemplato anche l'addio dal calcio giocato, dopo la fine dell'esperienza con il Siviglia chiusa con la vittoria dell'Europa League contro la Roma. Ora però il Papu Gomez ritorna in Italia, dopo l'esperienza al Catania e all'Atalanta, e vestirà la maglia del. Un colpo last minute delAdriano, che dopo l'infortunio di Gianluca Caprari — che starà fuori sei mesi per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nel match contro il Bologna — aveva inizialmente evitato acquisti: "Niente svincolati, fino a gennaio restiamo così — le sue parole, alla fine non veritiere — Non siamo sul mercato degli svincolati". Dal Catania all'Atalanta, fino al Siviglia: la carriera del Papu Gomez Tre stagioni con il Catania (con 111 presenze e 18 gol), sei e mezza con l'Atalanta (con 252 presenze e ...