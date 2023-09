Ultimo pronto a tornare negli stadi anche nel 2024

Leggi su velvetmag

(Di sabato 30 settembre 2023)non rinuncia alla sua favola, anzi continua a correre dietro i suoi sogni, che ormai fannoparte della sua realtà. Il cantautore romano quest’estate ha conquistato gliitaliani, ma non ne ha ancora abbastanza e già ha annunciato un ritorno in tour per il. Quando ancora il suo tour non era finito, Niccolò Moriconi aveva già annunciato le nuove date per il, infatti, torneràancora una volta per incontrare il suo pubblico ed emozionare i suoi fan sulle note dei suoi più grandi successi. In questi giorni, l’artista haannunciato a gran sorpresa l’aggiunta di nuove date live....