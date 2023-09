Udinese-Genoa | duello a tutto dribbling tra Samardzic e Gudmundsson

Udinese-Genoa (domenica 1 ottobre con inizio alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la settima giornata di campionato...

Tre punti in 6 gare con soli 2 gol segnati non possono soddisfare l’Udinese, che non può più sbagliare dopo un inizio di stagione complicato. ...