Ucraina-Russia | Mosca abbatte droni di Kiev su Belgorod

(Di sabato 30 settembre 2023) (Adnkronos) – Le difese aeree russe hanno abbattutoucraini che si stavano avvicinando alla città russa di, senza che al momento risultino vittime o danni. "Si è attivato il sistema di difesa aerea sue la sua regione: gli obiettivi aerei sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla città, i servizi operativi sono sul terreno, secondo i dati preliminari non ci sono state vittime o danni", ha scritto su Telegram il governatore della regione, Viacheslav Gladkov. I residenti delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, delle regioni di Zaporozhye e Kherson hanno scelto di "stare con la loro patria". Così Vladimir Putin in un videomessaggio in occasione del primo anniversario dell'annessione dei territori ucraini alla, il 30 settembre 2022. "Le persone hanno preso insieme questa ...

Il presidente ucraino preannuncia novità. Putin firma la chiamata alla leva per 130mila uomini Oggi “ci saranno importanti news per l’ Ucraina : per ...

(Adnkronos) – Oggi "ci saranno importanti news per l' Ucraina : per i nostri soldati , per la nostra intera nazione". Volodymyr Zelensky , presidente ...

...prestiti ai clienti russi dal momento in cui era scoppiato il conflitto con l'. Non poteva, però, chiudere del tutto la parentesi, perché per arginare la fuga delle aziende estere dalla...... tra la riconferma dell'orientamento filo - occidentale e l'avvicinamento alla, nel contesto polarizzante della guerra in. Ad affrontarsi sono due correnti diametralmente opposte e, ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Dalla Svizzera 100 milioni di euro per sminamento la Repubblica

Raid russo su Vinnytsia, droni ucraini su Belgorod e Bryansk. 100 milioni da Svizzera per sminamento - Putin celebra la "riunificazione di 4 regioni alla Russia" - Putin celebra la "riunificazione di 4 regioni alla Russia" RaiNews

Dottor Podvig, l’uomo che gestisce la ricerca sulle armi nucleari per il Cremlino, Mikhail Kovalchuk, dice che la Russia deve ignorare i trattati che lo vietano e fare un test nell’atmosfera. Così ...«Cari cittadini russi – ha detto – mi congratulo con voi per il Giorno della riunificazione delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson con la Russia. Un anno fa, ...