Uccisa a Castelfiorentino | trovato morto a San Casciano l’ex marito di Klodiana Si è sparato

Posti di blocco per rintracciare l'uomo. Il 44enne è irreperibile dal momento dell'omicidio. Era in fase di separazione dalla vittima

L'ex marito di Klodiana Vefa, la donna di 37 annila sera di giovedì scorso a, in provincia di Firenze, è stato trovato morto. Alfred Vefa era sospettato dell'omicidio della donna ed era ricercato da due giorni in tutta la Val ...Era irrintracciabile da ore Alfred Vefa, il marito di Klodiana, la 35ennea colpi di pistola vicino al ristorante in cui lavorava a. Il cadavere del 44enne è stato ritrovato senza vita questa mattina all'alba in un luogo isolato a San Casciano, a ...

Trovato morto l'ex marito della donna uccisa a Castelfiorentino, “Si è tolto la vita” LA NAZIONE

Donna uccisa a Castelfiorentino, l'ex marito si è suicidato Sky Tg24

L'ennesimo suicidio che segue all'uccisione di una donna. Nella notte è stato rinvenuto il corpo di Alfred Vefa, il maggiore sospettato della morte della sua ex moglie.E' stato trovato morto l'ex marito di Klodiana Vefa, la donna di 37 anni uccisa la sera di giovedi' 28 settembre a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. L'uomo, Alfred Vefa, sospettato ...