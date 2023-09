Posti di blocco per rintracciare l'uomo. Il 44enne è irreperibile dal momento dell'omicidio. Era in fase di separazione dalla vittima

Klodianaa colpi di pistola: caccia all'uomo in Toscana, chi è il sospettatoLa piccola comunità di, in provincia di Firenze, è stata scossa da un dramma che ha segnato la vita di ... Giovedì scorso, Klodiana Vefa è stata brutalmente, lasciando dietro di ...

Donna uccisa a Castelfiorentino, l'ex marito si è suicidato Sky Tg24

Castelfiorentino, donna uccisa a colpi di arma da fuoco. Il marito è in fuga su un Golf bianca RaiNews

È stato trovato morto l'ex marito di Klodiana Vefa, la donna di 37 anni uccisa la sera di giovedì scorso a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. L'uomo, Alfred Vefa, sospettato dell'omicidio, che ...