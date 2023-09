Uccide madre e nasconde il corpo per 10 giorni | fermato 59enne a Roma

(Di sabato 30 settembre 2023) Ha ucciso la, ha chiuso ilin un sacco sigillato e lo ha nascosto in un armadio. Dopo almeno dieciha chiamato il 112 e ha confessato tutto. È quanto accaduto a, in un appartamento nel quartiere di Primavalle, dove la scorsa notte i carabinieri hanno trovato ildi una donna di 88 anni. Arla il figlio, che viveva con lei in via Pietro Gasparri. L’avrebbe colpita al collo con una coltellata. Dietro l’omicidio, secondo quanto riporta La Repubblica, ci sarebbe un debito di duemila euro che non poteva piùre alla. L’uomo è stato portato al carcere di Regina Coeli in attesa della convalida del fermo.

La telefonata - Il delitto è avvenuto in un appartamento di via Pietro Gasparri, nel quartiere Primavalle. La telefonata al 112 è arrivata poco prima ...

Un uomo di 59 anni ha ucciso la madre , chiudendone poi il corpo in un sacco sigillato, che ha nascosto in un armadio. Poi ha chiama to i carabinieri ...

Ha ucciso la madre e ha nascosto nell’armadio il cadavere, chiuso in un sacco per almeno sette giorni. Poi ha chiama to il 112 e ha confessato il ...

Roma – Ha ucciso la madre , l’ha chiusa in un sacco sigillato che ha nascosto in un armadio. Poi ha chiamato i carabinieri e ha confessato tutto. E’ ...

Un uomo di 59 anni ha ucciso la, ha messo il corpo in un sacco sigillato che ha nascosto in un armadio, poi ha chiamato i carabinieri e ha confessato tutto. E' accaduto la scorsa notte a Roma: vittima una donna di 88 anni. Il ...Il motivo dietro questo orribile crimine Un debito di duemila euro che l'uomo non poteva più nascondere alla. L' assassino viveva con la vittima e, apparentemente, il debito potrebbe essere ...

A Roma uccide la madre e la nasconde nell'armadio, poi confessa TGCOM

Uccide la madre e nasconde il corpo nell’armadio per 10 giorni. Shock nel quartiere Primavalle di Roma Repubblica Roma

Ha ucciso la madre e ha nascosto nell’armadio il cadavere, chiuso in un sacco per almeno sette giorni. Poi ha chiamato il 112 e ha confessato il delitto. Nella notte, verso le due, i carabinieri della ...L’88enne divideva la casa insieme al figlio che, secondo quanto si apprende, l’avrebbe uccisa con tre coltellate alla schiena dopo essere andato in crisi per un debito contratto con il condominio.