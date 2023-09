Uccide l’anziana madre e la nasconde nell’armadio per giorni

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 30 settembre 2023) Un tragico evento ha scosso il quartiere Primavalle di Roma. Un uomo di 59 anni ha confessato di avere ucciso sua, una donna di 88 anni, e di aver nascosto il suo corpo in un armadio per ben dieci. La vittima è stata trovata in un appartamento situato in via Pietro Gasparri. Secondo le prime informazioni, la donna è stata brutalmente uccisa con tre coltellate alla schiena, sferrate all’improvviso dal figlio. Il corpo della vittima è stato poi avvolto in un sacco e nascostodella camera da letto. La scoperta del cadavere è avvenuta solo nella notte scorsa, quando il figlio stesso ha chiamato il 112, confessando l’omicidio e rivelando il luogo in cui aveva nascosto il corpo. Dalle prime indagini del medico legale, sembra che la donna sia stata uccisa almeno diecifa, con una ...