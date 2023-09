Uccide a bastonate il vicino di casa 71enne | arrestato un 36enne nel Torinese Tra i due c’erano state diverse liti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Un uomo di 71 anni è stato trovato morto nella mattina di sabato 30 settembre con fratture alla testa causate da dellenella suadi Giaveno, in provincia di Torino. L’uomo si chiamava Emilio Mazzoleni. Per la sua morte è statoundi, ilMarco Gilioli. Secondo le prime informazioni, l’allarme è stato dato dalla compagna del 70enne che, una volta rientrata a, ha trovato il cadavere dell’uomo e l’abitazione completamente in disordine, come se fosse la scena di un furto finito male. I carabinieri però si sono concentrati fin da subito sull’omicidio, ipotizzando invece che l’assassino potesse essere una persone nota alla vittima, residente non lontano dalla sua abitazione. Le indagini, condotte dai militari della stazione di ...