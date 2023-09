Tutto pronto per la trasferta dei rossazzurri | Casertana Catania

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 30 settembre 2023) L’Ufficio Stampa delFC, comunica che in vista della gara, in programma domani alle ore 14.00 allo stadio “Alberto Pinto”, su indicazione della Questura di Caserta si consiglia ai tifosi in arrivo da, di imboccare lo svincolo autostradale per Santa Maria Capua Vetere, entro le ore 12.00. L’allenatore delLuca Tabbiani ha convocato ventuno calciatori per la sfida alla, valevole per la sesta giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24. Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro: 1 Bethers 2 Curado 3 Maffei 4 Silvestri 7 De Luca 8 Rocca 9 Sarao 10 Di Carmine 11 Mazzotta 12 Torrisi 13 Bouah 16 Quaini 19 Deli 21 Ladinetti 24 Bocic 26 Lorenzini 27 Castellini 32 Chiricò 33 Zammarini 77 Marsura 95 Albertoni