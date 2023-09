TUTTI GIOCANO A REAZIONE A CATENA | I VIP NEL QUIZ DI RAI1 DI MARCO LIORNI A SCOPO BENEFICO

(Di sabato 30 settembre 2023) Doppio appuntamento sabato 30 settembre e sabato 7 ottobre con “”, in onda alle 21.25 su Rai 1 e Rai Italia. Padrone di casa,. “”, il gioco preserale di Rai 1 che “diverte e rinfresca la mente”, indossa gli abiti scintillanti della prima serata per due appuntamenti ache vedranno i vip e le loro famiglie giocare e divertirsi con la lingua italiana. In ogni serata si affronteranno, infatti, quattro squadre composte da personaggi famosi e amati dal pubblico, affiancati da parenti o amici. Anche loro per vincere – proprio come nell’edizione preserale – dovranno dimostrare sul campo di essere affiatati, veloci e di avere un’“intesa vincente”. ...

Sta sera su Rai 1 va in onda il primo dei due appuntamenti a scopo benefico dello speciale Tutti giocano a Reazione a Catena . In attesa di Ballando ...

"Tutti giocano a Reazione a Catena" in prime time su Rai 1. Due prime serate speciali a scopo benefico con tanti vip "in gioco".Ma in questo Tutti giocano a reazione a catena ci saranno anche nuovi giochi pensati per l'occasione come La Mischia Zip, nei quali come sempre al centro di tutto ci saranno le parole, con le loro ...