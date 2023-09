Turismo nell’Italia dei Borghi | sul tetto l’Albergo diffuso irpino Foto

Leggi su anteprima24

"Una forma disostenibile e un modello di ospitalità 'made in Italy' che si fonda sull'idea di regalare un'esperienza di vita autentica indove i vicoli sostituiscono le hall dei grandi hotel e le vecchie case diventano camere dove alloggiare". Il viaggio nelle realtà più suggestive lungo il Bel Paese è quello raccontanto da Giancarlo Dall'Ara, docente di marketing turistico e Presidente dell'ADI (Associazione Nazionale Alberghi Diffusi) insieme alle telecamere di Sky Tg24, nel programma Viaggio on the road. Per la Regione Campania trionfa l'Albergodi Castelvetere. "Diciassette alloggi, un ristorante, una sala intrattenimento, una bottega di prodotti tipici, una sala convegni e vari spazi espositivi nel centro storico di Castelvetere sul Calore, uno dei più belli e caratteristici ...